В аэропорту Кишинёва в посылке с игрушкой нашли бомбу с Украины

«Сотрудники пограничной полиции и таможни при обработке почтовых отправлений в Международном аэропорту Кишинева обнаружили предмет, похожий на игрушку в форме автомобиля, который был воспринят как взрывное устройство», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.