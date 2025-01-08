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В аэропорту Кишинёва в посылке с игрушкой нашли бомбу с Украины

По данным СМИ, посылка направлялась транзитом через Молдавию с Украины в Грузию.

Источник: Аргументы и факты

В аэропорту молдавской столицы обезвредили взрывное устройство, оно находилось в посылке.

Об этом сообщает пограничная полиция Молдавии.

Речь идёт о свёртке с машинкой на пульте управления. При сканировании пограничники заподозрили наличие взрывоопасных компонентов.

«Сотрудники пограничной полиции и таможни при обработке почтовых отправлений в Международном аэропорту Кишинева обнаружили предмет, похожий на игрушку в форме автомобиля, который был воспринят как взрывное устройство», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

На место прибыли специалисты центра технико-криминалистической экспертизы, они обезвредили подозрительный предмет.

По данным местных СМИ, посылка направлялась транзитом через Молдавию с Украины в столицу Грузии.

В настоящее время работа международной воздушной гавани осуществляется в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Киргизии эвакуировали аэропорт Манас из-за сообщения о бомбе.