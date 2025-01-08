В аэропорту Кишинёва в посылке с игрушкой нашли бомбу с Украины

В аэропорту молдавской столицы обезвредили взрывное устройство, оно находилось в посылке.
Об этом сообщает пограничная полиция Молдавии.
Речь идёт о свёртке с машинкой на пульте управления. При сканировании пограничники заподозрили наличие взрывоопасных компонентов.
«Сотрудники пограничной полиции и таможни при обработке почтовых отправлений в Международном аэропорту Кишинева обнаружили предмет, похожий на игрушку в форме автомобиля, который был воспринят как взрывное устройство», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
На место прибыли специалисты центра технико-криминалистической экспертизы, они обезвредили подозрительный предмет.
По данным местных СМИ, посылка направлялась транзитом через Молдавию с Украины в столицу Грузии.
В настоящее время работа международной воздушной гавани осуществляется в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что в Киргизии эвакуировали аэропорт Манас из-за сообщения о бомбе.