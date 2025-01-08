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Встречное ДТП с участием грузовика под Ижевском унесло жизни двух человек

Страшная авария с участием легковушки и грузовика произошла вечером 7 января на втором километре автодороги М7 «Волга» под Ижевском. Столкновение транспортных средств привело к гибели двух человек. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Татарстана.

Источник: Life.ru

Предварительно установлено, что водитель Hyundai Solaris потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. После удара легковушка вылетела в кювет. Водитель и пассажир седана скончались на месте, указано в Telegram-канале надзорного ведомства.

Выяснение всех обстоятельств ДТП находится на контроле Елабужской городской прокуратуры.

Напомним, что накануне в Самарской области произошла ещё одна смертельная авария. Там при столкновении двух легковушек погибли мужчина и ребёнок.