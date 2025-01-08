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Лавров выразил соболезнования Ван И из-за землетрясения в Тибете

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил слова поддержки китайскому коллеге Ван И в связи с гибелью людей из-за мощного землетрясения в Тибете. Об этом сообщило посольство РФ в Пекине.

Источник: Life.ru

«Примите глубокие соболезнования в связи с произошедшим в Тибетском автономном районе Китая землетрясением, повлекшим значительные человеческие жертвы и разрушения», — заявил дипломат.

Также Лавров попросил коллегу передать родным и близким погибших слова искреннего сочувствия, а пострадавшим — пожелания скорейшего выздоровления.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете в ночь на 7 января. Его эпицентр находился в районе города Шигадзе. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 126 человек, ещё 188 получили ранения.