Лавров выразил соболезнования Ван И из-за землетрясения в Тибете

«Примите глубокие соболезнования в связи с произошедшим в Тибетском автономном районе Китая землетрясением, повлекшим значительные человеческие жертвы и разрушения», — заявил дипломат.
Также Лавров попросил коллегу передать родным и близким погибших слова искреннего сочувствия, а пострадавшим — пожелания скорейшего выздоровления.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете в ночь на 7 января. Его эпицентр находился в районе города Шигадзе. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 126 человек, ещё 188 получили ранения.