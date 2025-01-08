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В США бандиты застрелили многодетного отца из Петербурга

Злоумышленники угнали автомобиль погибшего.

Источник: Аргументы и факты

В Соединённых Штатах бандиты убили мужчину, у которого осталась семья в Санкт-Петербурге, пишет «Российская газета».

По данным издания, инцидент случился в Чикаго в ночь на 7 января. Погибший мужчина являлся уроженцем Киргизии.

Злоумышленники выстрелили в мужчину и угнали его автомобиль.

«Знакомые убитого сообщили, что неизвестные выстрелили в Ж. К., 1992 года рождения, и угнали его машину», — говорится в публикации.

В Министерстве иностранных дел Киргизии подтвердили информацию об убийстве, а также заявили, что американские правоохранители проводят расследование.

По данным «Российской газеты», в Петербурге находятся супруга погибшего и трое детей. Женщина организовала сбор денежных средств для возвращения тела мужа.

Ранее сообщалось, что супружеская пара погибла, убив друг друга, в то время как их 11-летний сын играл в видеоигру с наушниками в соседней комнате.