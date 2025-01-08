CNN: жителей Лос-Анджелеса эвакуируют из-за лесного пожара

Лесной пожар начался в американском штате Калифорния, пламя распространяется в пригороде Лос-Анджелеса.
По данным CNN, огонь охватил свыше 500 гектаров земли в престижном районе Пасифик-Палисейдс, где проживают около 27 тысяч человек.
В данном районе объявили обязательную эвакуацию. Люди бросают свои машины на дорогах и спасаются пешком.
В Палисейдс находится национальный парк. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.
«Из-за усиливающегося ветра ситуация очень опасная», — написала мэр Лос-Анжелеса в соцсети X*.
По информации специалистов, речь идёт о ветре с порывами до 29 метров в секунду.
В Сети появились кадры из Калифорнии. На них запечатлены пламя дым над жилыми домами, а также работа пожарных и спасающиеся люди.
Ранее сообщалось, что в результате пожара на овощном рынке в КНР погибли восемь человек, ещё 15 человек получили травмы.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.