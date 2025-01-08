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Мужчина умер во время операции в частной клинике в Караганде

На операционном столе в одной из частных клиник Караганды скончался мужчина. Его жена написала обращение в соцсетях — она просит проверить клинику, передает NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Заявление супруги умершего пациента клиники появилось в Instagram*. Женщина рассказала, что ее муж Вячеслав Е. лег на операцию по резекции желудка в частную клинику. Во время операции он умер.

«Клиника до сих пор не предоставила мне никаких ясных объяснений о причинах его смерти. У меня вопросы, почему после смерти моего супругу его тело без моего согласия увезли в какой-то частный морг, не оповестив меня? Приехавшие сотрудники полиции были озадачены тем, что тело было незаконным образом перемещено с места происшествия и вывезено в неизвестном направлении», — пишет женщина.

По ее словам, главврач клиники обязан был вызвать полицию для осмотра места смерти и тела для вынесения постановления о направлении его на экспертизу в морг.

«До сих пор неизвестно, как проводилась подготовка к операции, кто из наблюдавших врачей дал рекомендацию на проведение операции при наличии у него сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, давление, перенесенный им гепатит в детстве и т. д. Неясно, проводилась ли аллергопроба на препараты в том числе и наркоз, ведь как мне стало известно, он перестал дышать после введения наркоза. Неизвестно и само количество введенного наркоза и релаксантов, как в последующем проводились реанимационные процедуры?» — вопрошает женщина.

Она отмечает, что ее о смерти супруга не оповестили, а его тело вывезли в морг.

«Я намерена добиваться правды и ясности в этой непростой для нашей семьи ситуации. Я искренне благодарна оперативной группе центрального отдела полиции, которые, узнав о том, что тело моего супруга вывезли в неизвестный морг, моментально среагировали и забрали тело для проведения надлежащих экспертиз и выяснения ситуации», — написала женщина.

Как сообщает Kazinform, полиция возбудила дело по факту смерти. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

«По факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшим по неосторожности смерть человека начато досудебное расследование. В настоящее время обстоятельства выясняются», — заявили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

медицина