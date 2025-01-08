Мужчина умер во время операции в частной клинике в Караганде

«До сих пор неизвестно, как проводилась подготовка к операции, кто из наблюдавших врачей дал рекомендацию на проведение операции при наличии у него сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, давление, перенесенный им гепатит в детстве и т. д. Неясно, проводилась ли аллергопроба на препараты в том числе и наркоз, ведь как мне стало известно, он перестал дышать после введения наркоза. Неизвестно и само количество введенного наркоза и релаксантов, как в последующем проводились реанимационные процедуры?» — вопрошает женщина.