Бусаргин: в Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин проинформировал об угрозе БПЛА, соответствущее сообщение обнародовано в Telegram-канале главы региона.
Бусаргин уточнил, что в Саратовской области локально работают системы оповещения.
«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал он.
В декабре Бусаргин рассказал, что беспилотные летательные аппараты ВСУ попытались атаковать военный аэродром в Саратовской области. Он подчеркнул, что атака была пресечена.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в Брянской области сбили беспилотник Вооружённых сил Украины.