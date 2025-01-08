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Бусаргин: в Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА

В регионе локально работают системы оповещения.
Источник: Аргументы и факты

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин проинформировал об угрозе БПЛА, соответствущее сообщение обнародовано в Telegram-канале главы региона.

Бусаргин уточнил, что в Саратовской области локально работают системы оповещения.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал он.

В декабре Бусаргин рассказал, что беспилотные летательные аппараты ВСУ попытались атаковать военный аэродром в Саратовской области. Он подчеркнул, что атака была пресечена.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в Брянской области сбили беспилотник Вооружённых сил Украины.