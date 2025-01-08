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Бусаргин: обломки БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе

На месте работают сотрудники экстренных служб, в том числе пожарные.

Обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины упали на промышленный объект, расположенный в городе Энгельсе, проинформировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Глава региона заявил, что на месте работают сотрудники экстренных служб, в том числе пожарные.

«Силами ПВО сбиты БПЛА. Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе. На месте работают пожарные расчёты и экстренные службы», — написал он в Telegram.

Ранее Бусаргин предупредил об угрозе БПЛА. Он заявил, что в Саратовской области локально работают системы оповещения.

В декабре Бусаргин рассказал, что беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины попытались атаковать военный аэродром в Саратовской области. Он подчеркнул, что атака была пресечена.