Бусаргин: обломки БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе

Обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины упали на промышленный объект, расположенный в городе Энгельсе, проинформировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Глава региона заявил, что на месте работают сотрудники экстренных служб, в том числе пожарные.
«Силами ПВО сбиты БПЛА. Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе. На месте работают пожарные расчёты и экстренные службы», — написал он в Telegram.
Ранее Бусаргин предупредил об угрозе БПЛА. Он заявил, что в Саратовской области локально работают системы оповещения.
В декабре Бусаргин рассказал, что беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины попытались атаковать военный аэродром в Саратовской области. Он подчеркнул, что атака была пресечена.