Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадуро сообщил о задержании в Венесуэле трёх украинских наёмников

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о задержании семи иностранных наёмников, среди которых трое прибыли с Украины. По его словам, злоумышленники планировали совершить в стране террористические акты.

Источник: Life.ru

«Только сегодня мы захватили семь иностранных наёмников, в том числе двух важных наёмников из Соединённых Штатов. Два колумбийских киллера были захвачены в разных частях страны, и трое наёмников, приехавших с Украины. Они прибыли, чтобы совершить террористические акции», — заявил Мадуро, выступая на встрече с боливарианской милицией.

По словам политика, задержанные являются профессионалами высшего уровня, которые ранее ускользали из рук правоохранителей. Мадуро выразил уверенность, что в ближайшее время преступники дадут признательные показания. Также президент призвал силовиков сохранять максимальную бдительность и быть готовыми защищать родину от угроз.

Теракт в общественном месте с применением взрывного устройства недавно был предотвращён и в Екатеринбурге. По данному делу силовики задержали четверых подростков. Один из них арестован.