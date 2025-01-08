Мадуро сообщил о задержании в Венесуэле трёх украинских наёмников

«Только сегодня мы захватили семь иностранных наёмников, в том числе двух важных наёмников из Соединённых Штатов. Два колумбийских киллера были захвачены в разных частях страны, и трое наёмников, приехавших с Украины. Они прибыли, чтобы совершить террористические акции», — заявил Мадуро, выступая на встрече с боливарианской милицией.
По словам политика, задержанные являются профессионалами высшего уровня, которые ранее ускользали из рук правоохранителей. Мадуро выразил уверенность, что в ближайшее время преступники дадут признательные показания. Также президент призвал силовиков сохранять максимальную бдительность и быть готовыми защищать родину от угроз.
Теракт в общественном месте с применением взрывного устройства недавно был предотвращён и в Екатеринбурге. По данному делу силовики задержали четверых подростков. Один из них арестован.