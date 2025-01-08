По делу бывшего председателя Солнцевского суда Москвы походят еще три фигуранта

В июле 2024 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Солнцевского райсуда. Матету подозревают в том, что он обманом получил от бизнесмена 88 млн рублей. По данным следствия, судья обещал положительно решить уголовное дело, заведомо зная, что не выполнит данное обещание. 17 сентября Высшая квалификационная коллегия одобрила возбуждение дела на судью.