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Армия Израиля заявила о ликвидации группы участников атаки 7 октября 2023 года

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 января. /ТАСС/. Израильские силовики нанесли удары по боевикам радикального палестинского движения ХАМАС, участвовавшим в нападении на еврейское государство 7 октября 2023 года. Об этом заявили Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности (ШАБАК).

Источник: Reuters

«Во время ударов, нанесенных по Хан-Юнису на юге сектора Газа, самолет ВВС Израиля уничтожил террористов, принимавших участие в массовых убийствах граждан на израильской территории 7 октября 2023 года», — говорится в заявлении. Операция, как утверждается, проводилась «на основе разведывательной информации», предоставленной военной разведкой и ШАБАК. Перед налетом были приняты меры для минимизации вреда мирным жителям, включая осуществление воздушного наблюдения, использование дополнительных разведданных и применение высокоточных боеприпасов. «ЦАХАЛ и ШАБАК продолжат операции против террористов ХАМАС, принимавших участие в кровавой бойне 7 октября 2023 года», — говорится в совместном заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в Газе и столкновения на Западном берегу Иордана продолжаются до сих пор.