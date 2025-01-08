Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за лобового столкновения под Омском серьезно пострадали сразу три человека

На трассе Омск — Черлак в Рождество водитель выехал на встречную полосу и едва не угробил попутчицу.

Источник: Комсомольская правда

На трассе Омск — Черлак накануне произошло серьезное ДТП с тремя пострадавшими. По неизвестной причине водитель автомобиля «Киа Рио» на 98-м километре автодороги допустил выезд на встречную полосу.

В лобовом столкновении серьезно пострадали сразу три человека. Водитель и пассажирка «Киа Рио», а также водитель «Мазды», которая оказалась на пути летевшего по встречке автомобиля.

Фото: ГИБДД России по Омской области.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Еще одно серьезное ДТП также произошло в Рождество на трассе А-320, в районе села Иртыш. Там одного и пострадавших пришлось эвакуировать из автомобиля с помощью спасателей, так как он оказался зажат внутри автомобиля.