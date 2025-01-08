Из-за лобового столкновения под Омском серьезно пострадали сразу три человека

На трассе Омск — Черлак накануне произошло серьезное ДТП с тремя пострадавшими. По неизвестной причине водитель автомобиля «Киа Рио» на 98-м километре автодороги допустил выезд на встречную полосу.
В лобовом столкновении серьезно пострадали сразу три человека. Водитель и пассажирка «Киа Рио», а также водитель «Мазды», которая оказалась на пути летевшего по встречке автомобиля.
Фото: ГИБДД России по Омской области.
Все пострадавшие доставлены в больницу. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Еще одно серьезное ДТП также произошло в Рождество на трассе А-320, в районе села Иртыш. Там одного и пострадавших пришлось эвакуировать из автомобиля с помощью спасателей, так как он оказался зажат внутри автомобиля.