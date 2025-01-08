27 криминальных авторитетов задержали казахстанские полицейские

Как сообщается на медиапортале МВД, за последние два года выявлено и зарегистрировано свыше 120 уголовных дел по фактам создания, руководства и участия в ОПГ, в том числе 13 транснациональных. По различным статьям Уголовного кодекса к ответственности привлечено более 600 представителей криминалитета.
«Задержано 27 членов ОПГ, так называемых криминальных авторитетов, находившихся в международном розыске. Пресечены факты пребывания на территории Казахстана шести воров в законе из стран ближнего зарубежья», — рассказали в ведомстве.
Помимо этого, ликвидирована противоправная деятельность 160 преступных групп, причастных к совершению вымогательств и других тяжких видов преступлений. Всего же, по данным МВД, возбуждено более 1300 уголовных дел по фактам вымогательства и выявлено свыше 400 преступлений, связанных с торговлей людьми.