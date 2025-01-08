Мечеть сгорела в Карагандинской области

Как сообщается в Instagram-аккаунте 1karagandy.kz*, возгорание произошло вечером, когда здание было пустым. Огонь быстро охватил здание, а густой дым был виден издалека. Местные жители пытались тушить пламя до прибытия спасателей, но их усилий оказалось недостаточно. Для жителей Томара мечеть была важным духовным центром, отмечается в публикации.