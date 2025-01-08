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Мечеть сгорела в Карагандинской области

В селе Томар Каркаралинского района Карагандинской области сгорела местная мечеть. Пожар начался вечером, когда здание было пустым. А до ближайшей пожарной части — 130 км, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Instagram-аккаунте 1karagandy.kz*, возгорание произошло вечером, когда здание было пустым. Огонь быстро охватил здание, а густой дым был виден издалека. Местные жители пытались тушить пламя до прибытия спасателей, но их усилий оказалось недостаточно. Для жителей Томара мечеть была важным духовным центром, отмечается в публикации.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в ДЧС Карагандинской области, где нам рассказали подробности происшедшего. От места пожара до ближайшей пожарной части — 130 км.

«6 января в Каркаралинском районе в селе Томар произошло горение деревянных конструкций крыши, оконных и дверных блоков одноэтажного отдельно стоящего здания мечети на общей площади 165 кв. м, с последующим обрушением перекрытия по всей площади. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

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