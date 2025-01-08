В Хабаровском крае с рельсов сошёл состав с углём

На Тихоокеанской железной дороге, которая соединяет Эльгинское месторождение в Якутии с портом на мысе Манорский в Тугуро-Чумиканском районе, произошёл инцидент с грузовым поездом. Он вёз уголь, но по каким-то причинам с рельсов сошли почти 40 полувагонов. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
— В районе 16-го разъезда, на 461 километре частной железнодорожной линии, которая соединяет Эльгинское каменноугольное месторождение с портом Эльга, произошёл сход 39 полувагонов грузового поезда, загруженных углём, — говорится в сообщении. — В результате инцидента никто не пострадал, размер ущерба устанавливается. По факту происшествия проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Напомним, в конце прошлого года была завершена укладка путей первой в современной России частной железной дороги. В ноябре по ТЖД прошёл первый сквозной поезд.
Полноценно дорога заработает в первой половине 2025 года, на первом этапе ее провозная способность составит 30 млн тонн грузов в год, а к 2027 году — 50 млн тонн. На магистрали будут работать 15 тепловозов и 1200 вагонов подвижного состава.
Также практически на всем протяжении линии заработает сотовая связь. По завершению строительства на железной дороге и в порту на мысе Манорский в Тугуро-Чумиканском районе работу получат около 3 тыс. человек. Сам же порт сможет принимать суда класса Panamax дедвейтом до 100 тыс. тонн.