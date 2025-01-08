В Хабаровском крае с рельсов сошёл состав с углём

На Тихоокеанской железной дороге, которая соединяет Эльгинское месторождение в Якутии с портом на мысе Манорский в Тугуро-Чумиканском районе, произошёл инцидент с грузовым поездом. Он вёз уголь, но по каким-то причинам с рельсов сошли почти 40 полувагонов. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.