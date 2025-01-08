Житель Ташкента, убивший жену молотком, приговорён к 10 годам тюрьмы

«Когда моя жена говорила оскорбительные слова, это напоминало мне, как в детстве я слышал подобные упрёки от матери. Это вывело меня из себя. Я взял молоток и ударил. Всё произошло мгновенно, и я уже не помню, как это случилось,» — рассказал обвиняемый.