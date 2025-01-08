Житель Ташкента, убивший жену молотком, приговорён к 10 годам тюрьмы

Мужчина, забивший до смерти свою супругу молотком, получил 10 лет тюрьмы. По его словам, причиной трагедии стали постоянные упрёки жены в неспособности обеспечить семью.
Обстоятельства дела
Обвиняемому 31 год, его супруге было 37 лет. У пары семеро детей. Отношения между супругами в последние месяцы были напряжёнными: жена регулярно выражала недовольство финансовыми трудностями.
В день трагедии, вернувшись с работы, мужчина вступил в очередной конфликт с женой. Женщина снова завела разговор о нехватке денег. На судебном заседании мужчина заявил, что не выдержал давления и потерял контроль над собой.
«Когда моя жена говорила оскорбительные слова, это напоминало мне, как в детстве я слышал подобные упрёки от матери. Это вывело меня из себя. Я взял молоток и ударил. Всё произошло мгновенно, и я уже не помню, как это случилось,» — рассказал обвиняемый.
Решение суда
Суд установил, что мужчина нанёс жене смертельные удары молотком, которые стали причиной её смерти. На заседании мужчина признал вину и выразил сожаление о содеянном. В соответствии со статьёй 97 Уголовного кодекса, он был приговорён к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Эта трагедия оставила семерых детей без матери и, на ближайшие годы, без отца. Что будет с их судьбой? Кто возьмёт на себя ответственность за их воспитание? Эти вопросы остаются открытыми и требуют внимания общества и властей.