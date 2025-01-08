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Экс-начальника колонии осудили в Алматинской области

Суд города Конаев вынес приговор экс-начальнику учреждения № 57 ДУИС Писареву П. и начальнику оперативного отдела учреждения № 12 ДУИС Бөлекбаю Е. по делу о получении взятки, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

Специальные прокуроры прокуратуры Алматинской области доказали, что подсудимые получали взятки за покровительство при отбывании наказаний, а также за беспрепятственный и неоднократный пронос в учреждения запрещенных предметов для осужденных.

Суд, рассмотрев неопровержимые доказательства, собранные в ходе расследования, признал Писарева П. виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы, а Бөлекбая Е. к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Данный прецедент демонстрирует неотвратимость наказания за коррупционные преступления.