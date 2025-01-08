Экс-начальника колонии осудили в Алматинской области

Суд, рассмотрев неопровержимые доказательства, собранные в ходе расследования, признал Писарева П. виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы, а Бөлекбая Е. к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Данный прецедент демонстрирует неотвратимость наказания за коррупционные преступления.