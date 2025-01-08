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На Кубе после взрывов на складе боеприпасов пропали без вести 13 военных

Причины инцидента не называются.

Источник: AP 2024

ГАВАНА, 8 января. /ТАСС/. По меньшей мере 13 кубинских военных числятся пропавшими без вести в результате взрывов на складе боеприпасов и последовавшего за ними пожара в провинции Ольгин на востоке острова, произошедших утром во вторник. Об этом сообщило Министерство Революционных вооруженных сил Кубы.

«В результате взрывов, произошедших на складе боеприпасов в населенном пункте Мелонес муниципалитета Рафаэль Фрейре в провинции Ольгин, считаются пропавшими без вести следующие наши товарищи», — говорится в сообщении министерства, размещенном в X. Далее в нем приводятся имена 13 человек.

Ранее министерство Революционных вооруженных сил сообщило, что в результате взрывов на складе произошел пожар, который охватил большую территорию, из этой зоны были эвакуированы более 360 человек. Причины инцидента пока не уточняются.