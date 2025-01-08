На Кубе после взрывов на складе боеприпасов пропали без вести 13 военных

ГАВАНА, 8 января. /ТАСС/. По меньшей мере 13 кубинских военных числятся пропавшими без вести в результате взрывов на складе боеприпасов и последовавшего за ними пожара в провинции Ольгин на востоке острова, произошедших утром во вторник. Об этом сообщило Министерство Революционных вооруженных сил Кубы.