Минобороны: 32 украинских БПЛА уничтожены над семью регионами России за ночь

Над Курской и Ростовской областями средства ПВО перехватили ещё по четыре беспилотника, а зенитчики Белгородской и Брянской области записали в свой актив по три БПЛА. Два летательных аппарата расчёты ЗРК поразили над Краснодарским краем, один — над Волгоградской областью. Оставшиеся четыре дрона уничтожены над акваторией Азовского моря.
Ранее власти Саратовской области сообщали, что обломки одного из сбитых БПЛА рухнули на территории промышленного предприятия. В результате там начался пожар. В борьбу с огнём уже вступили расчёты МЧС.