Минобороны: 32 украинских БПЛА уничтожены над семью регионами России за ночь

Над Курской и Ростовской областями средства ПВО перехватили ещё по четыре беспилотника, а зенитчики Белгородской и Брянской области записали в свой актив по три БПЛА. Два летательных аппарата расчёты ЗРК поразили над Краснодарским краем, один — над Волгоградской областью. Оставшиеся четыре дрона уничтожены над акваторией Азовского моря.