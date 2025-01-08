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Полицейские пострадали в жесткой аварии на трассе Самара — Шымкент

В Кызылординской области на трассе произошло два подряд ДТП, в одном из которых пострадали полицейские, сообщает Zakon.kz.

Источник: Соцсети

По информации пресс-службы ДП Кызылординской области, 7 января 2025 года на трассе Самара — Шымкент в районе населенного пункта Талдарал, недалеко от Кызылорды, двое сотрудников патрульной полиции, находясь в закрепленном за ними служебном автомобиле, оформляли ДТП с участием двух автомобилей.

«В момент, когда они находились в машине, водитель грузового автомобиля Man, потеряв управление, столкнулся с передней частью эвакуатора “Газель”, двигавшегося во встречном направлении. Затем прицеп грузовика перевернулся на служебный автомобиль и задел автомобиль Lexus. В результате оба сотрудника полиции, а также водитель и пассажир Lexus получили травмы и госпитализированы в областную больницу», — сообщили в полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Накануне, 7 января, стало известно, что в России в серьезном ДТП пострадали несколько казахстанцев.