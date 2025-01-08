Полицейские пострадали в жесткой аварии на трассе Самара — Шымкент

«В момент, когда они находились в машине, водитель грузового автомобиля Man, потеряв управление, столкнулся с передней частью эвакуатора “Газель”, двигавшегося во встречном направлении. Затем прицеп грузовика перевернулся на служебный автомобиль и задел автомобиль Lexus. В результате оба сотрудника полиции, а также водитель и пассажир Lexus получили травмы и госпитализированы в областную больницу», — сообщили в полиции.