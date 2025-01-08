На загоревшемся от атаки БПЛА предприятии в Саратовской области развернули оперштаб

«На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развернут оперативный штаб. На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, сил и средств для локализации пожара достаточно. Он также проинформировал, что на месте работают специалисты МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы.
Ранее в этот день Бусаргин проинформировал, что Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Он также сообщил, что есть повреждения на одном из промышленных предприятий. По предварительной информации, никто не пострадал.
Также в ночь на 8 января губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что силы ПВО ликвидировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над городом Энгельсом, зафиксировано попадание обломков на промышленный объект.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.