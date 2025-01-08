Сестра главы OpenAI подала на него в суд по обвинению в домогательствах

Энн Альтман выдвинула против семьи обвинения в сексуальном насилии, имевшем место в период с 1997 по 2006 год. По ее словам, домогательствам она подвергалась с трехлетнего возраста. Это не первые подобные обвинения в адрес Сэма Альтмана со стороны сестры, но раньше она предпочитала делать заявления через соцсети, а не обращаться в суд. Энн отмечала также, что результатом домогательств стала длительная депрессия. В исковом заявлении указано требование о проведении суда присяжных, а в качестве возмещения ущерба запрашивается сумма в $75 тыс.
Глава OpenAI отрицает все обвинения. Он составил заявление по делу вместе со своей матерью Конни и братьями Джеком и Максом.
«Энни сделала глубоко обидные и совершенно ложные заявления о нашей семье, и особенно о Сэме. Мы решили не отвечать публично из уважения к ее частной жизни и нашей собственной. Однако теперь она подала в суд на Сэма, и мы чувствуем, что у нас нет выбора, кроме как разобраться с этим», — сказано в документе.
В заявлении также отмечается, что Энн Альтман страдает «проблемами с психическим здоровьем», «отказывается от традиционного лечения и набрасывается на членов семьи, которые искренне пытаются помочь».
Ранее, 25 декабря, сообщалось, что режиссера Джастина Бальдони лишили недавно присужденной премии «за мужество и сострадание в защите интересов женщин и девочек» после того, как актриса Блэйк Лавли обвинила его в харассменте.