Сестра главы OpenAI подала на него в суд по обвинению в домогательствах

Энн Альтман выдвинула против семьи обвинения в сексуальном насилии, имевшем место в период с 1997 по 2006 год. По ее словам, домогательствам она подвергалась с трехлетнего возраста. Это не первые подобные обвинения в адрес Сэма Альтмана со стороны сестры, но раньше она предпочитала делать заявления через соцсети, а не обращаться в суд. Энн отмечала также, что результатом домогательств стала длительная депрессия. В исковом заявлении указано требование о проведении суда присяжных, а в качестве возмещения ущерба запрашивается сумма в $75 тыс.