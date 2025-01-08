Минчанин-бесправник угнал каршеринговое авто, чтобы полечить зубы. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что сотрудниками уголовного розыска Фрунзенского РУВД был задержан 26-летний житель Минска, совершивший угон каршерингового автомобиля. Выяснилось, что в 2021 году минчанин на своем телефоне создал аккаунт для друга, загрузил туда его личные данные, документы. Однако после этого мужчина из чужого профиля не вышел.
В ГУВД отметили, что спустя три года житель Минска, который никогда не получал права управления автомобилем, воспользовался сервисом и несколько раз арендовал каршеринговое авто под именем своего знакомого.
«Позже он пояснил, что чувствовал острую зубную боль и хотел получить медицинскую помощь как можно скорее», — сказано в сообщении.
В милиции отметили, что машины в технически исправном состоянии была возвращена владельцу каршеринга. В отношении жителя Минска заведено уголовное дело за угон.
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