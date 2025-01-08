Минчанин-бесправник угнал каршеринговое авто, чтобы полечить зубы

В сообщении сказано, что сотрудниками уголовного розыска Фрунзенского РУВД был задержан 26-летний житель Минска, совершивший угон каршерингового автомобиля. Выяснилось, что в 2021 году минчанин на своем телефоне создал аккаунт для друга, загрузил туда его личные данные, документы. Однако после этого мужчина из чужого профиля не вышел.