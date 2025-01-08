МВД обратилось с призывом к казахстанцам

«В 2024 году по более чем 1,2 тыс. таких случаев были вынесены судебные решения о взыскании средств, выведенных через банковские карты “дропов” на счета мошенников, на сумму более 1,3 млрд тенге», — сообщил Жандос Сүйінбай.