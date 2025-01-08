Один человек погиб при пожаре в квартире в Воскресенске

Человек стал жертвой пожара в квартире в Воскресенске. О происшествии сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МЧС РФ.
«Для тушения привлекались 12 человек и 3 единицы техники МЧС России. Причину пожара устанавливают дознаватели территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы», — говорится в публикации.
Спасатели локализовали возгорание на площади 15 квадратных метров, а затем полностью его ликвидировали.
Ранее четыре бытовки загорелись в деревне Летово в ТиНАО. Пожарные ликвидировали пламя, во время тушения они нашли тело погибшего человека. О причинах пожара не сообщалось.