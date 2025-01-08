Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб при пожаре в квартире в Воскресенске

Пожар локализовали на площади 15 квадратных метров.

Источник: РИА "Новости"

Человек стал жертвой пожара в квартире в Воскресенске. О происшествии сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МЧС РФ.

«Для тушения привлекались 12 человек и 3 единицы техники МЧС России. Причину пожара устанавливают дознаватели территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы», — говорится в публикации.

Спасатели локализовали возгорание на площади 15 квадратных метров, а затем полностью его ликвидировали.

Ранее четыре бытовки загорелись в деревне Летово в ТиНАО. Пожарные ликвидировали пламя, во время тушения они нашли тело погибшего человека. О причинах пожара не сообщалось.

пожары
МЧС