Летевший из Москвы самолет не смог сесть в Термезе из-за тумана

«Экипаж рейса Uzbekistan Airways HY-9610 Москва — Термез принял решение об уходе в Самарканд из-за сильного тумана в аэропорту назначения», — говорится в сообщении компании.
В пресс-службе отметили, что посадка лайнера в Самарканде прошла в штатном режиме. Самолет вылетит в Термез при улучшении погодных условий, уточнили в компании.
По информации Telegram-канала Mash, пассажиры самолета отправятся в Самарканд на другом лайнере. Решение было принято из-за технических неполадок на борту первого воздушного судна.