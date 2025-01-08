В Башкирии мужчина избежал гибели благодаря пожарному извещателю

В ночь на 31 декабря в одном из домов вспыхнул пожар, который полностью уничтожил жилой дом. Однако благодаря своевременному срабатыванию извещателя, его хозяин смог избежать трагедии.
По информации Госкомитета РБ по ЧС, 65-летний мужчина, проживающий один, проснулся от звука автономного дымового пожарного извещателя (АДПИ). Установленный осенью 2020 года инструкторами Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, извещатель сработал и разбудил мужчину.
Несмотря на то, что дом не удалось спасти, действия устройства предотвратили возможные более серьезные последствия. Хозяин сумел вовремя покинуть горящее здание и вызвать спасателей.
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