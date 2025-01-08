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На Сахалине самолет вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 января. /ТАСС/. Самолет, следовавший рейсом Южно-Сахалинск — Южно-Курильск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Источник: РИА "Новости"

«В международном аэропорту Южно-Сахалинск им. А. П. Чехова пассажирский самолет DHC-8, выполнявший рейс Южно-Сахалинск — Южно-Курильск, по техническим причинам осуществил возврат в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно. На борту находились 68 пассажиров», — проинформировали в прокуратуре. Причины произошедшего устанавливаются.

Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету.

Прокуратура