В Сургуте легковая машина врезалась в грузовик и вылетела с дороги

На кадрах с места инцидента заметно, что после столкновения большегруз сошел с дороги. Второй участник аварии также вылетел за пределы полосы, на корпусе автомобиля видны серьезные повреждения. В ДТП у транспортного средства отлетело колесо, левую часть корпуса смяло.