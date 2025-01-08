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В Челябинской области пенсионерку ограбили по пути на рождественскую службу

В Челябинской области пенсионерку ограбили по пути на рождественскую службу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Златоусте. Там 68-летняя женщина утром отправилась в церковь. В какой-то момент к ней подбежал мужчина, повалил на землю и, выхватив из рук сумку, скрылся. Ущерб составил 2,3 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска территориального отдела полиции во взаимодействии с коллегами из УМВД Челябинска оперативно установили злоумышленника.

«Им оказался ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера 37-летний златоустовец. Вскоре он был задержан», — прокомментировали в региональном Главке МВД.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу.