В Челябинской области пенсионерку ограбили по пути на рождественскую службу

Все произошло в Златоусте. Там 68-летняя женщина утром отправилась в церковь. В какой-то момент к ней подбежал мужчина, повалил на землю и, выхватив из рук сумку, скрылся. Ущерб составил 2,3 тыс. рублей.
Сотрудники уголовного розыска территориального отдела полиции во взаимодействии с коллегами из УМВД Челябинска оперативно установили злоумышленника.
«Им оказался ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера 37-летний златоустовец. Вскоре он был задержан», — прокомментировали в региональном Главке МВД.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу.