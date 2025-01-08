Подорвавший Cybertruck водитель использовал ChatGPT для подготовки

Лайвелсбергер с помощью ИИ, в частности, пытался выяснить, сколько взрывчатки ему потребуется и как ее приобрести. «Я думаю, что это первый известный инцидент на территории США, когда ChatGPT использовался, чтобы помочь человеку создать конкретное [взрывное] устройство», — отметил шериф.