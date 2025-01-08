Во Владивостоке агрессивный сосед напал на певицу: полиция расследует инцидент

Во Владивостоке в новых локальных медиа появилась информация о том, что агрессивный сосед напал на солистку Приморской филармонии. На данный момент полиция проверяет информацию по факту инцидента, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на УМВД России по Владивостоку.
В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию о том, что житель дома, расположенного в районе улицы Енисейской, портит чужое имущество и совершает противоправные действия в отношении соседей. По словам жителей дома, нападавший, известный как Славик, ранее самовольно назначил себя председателем ТСЖ. Соседи утверждают, что мужчина портит чужое имущество и проявляет агрессию.
«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — рассказали в УМВД России по Владивостоку.