Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре после госпитализации ребенка из-за падения наледи завели дело

САМАРА, 8 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после травмирования девятилетнего мальчика в результате падения наледи с козырька подъезда в Самаре. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

Источник: РИА "Новости"

«6 января с козырька подъезда дома в Советском районе города Самары на девятилетнего ребенка, выходившего из дома с отцом, упала наледь. По данному факту следственным отделом по Советскому району города Самары следственного управления СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

В настоящее время ребенок госпитализирован, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, угрозы для его жизни и здоровья нет.

СК