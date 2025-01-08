В Самаре после госпитализации ребенка из-за падения наледи завели дело

«6 января с козырька подъезда дома в Советском районе города Самары на девятилетнего ребенка, выходившего из дома с отцом, упала наледь. По данному факту следственным отделом по Советскому району города Самары следственного управления СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.