В аэропорту Толмачево пресекли вывоз золота и серебра более чем на ₽16 млн

По ее словам, двое иностранцев были задержаны в аэропорту Толмачево. При досмотре багажа задержанных в выдвижной ручке чемодана и банке с кофе были обнаружены золото и серебро общим весом около 2 кг. Стоимость найденных полицейским драгметаллов, по предварительным данным, превышает 16 млн рублей.