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В аэропорту Толмачево пресекли вывоз золота и серебра более чем на ₽16 млн

По факту незаконного оборота драгметаллов возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области двое жителей ближнего зарубежья стали фигурантами дела о незаконном обороте драгметаллов, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

По ее словам, двое иностранцев были задержаны в аэропорту Толмачево. При досмотре багажа задержанных в выдвижной ручке чемодана и банке с кофе были обнаружены золото и серебро общим весом около 2 кг. Стоимость найденных полицейским драгметаллов, по предварительным данным, превышает 16 млн рублей.

Правоохранители выяснили, что задержанные похитили золото и серебро в ходе работы на прииске в Иркутской области. В настоящее время подозреваемые арестованы.

Ранее стало известно о попытке вывоза из РФ организованной преступной группой золотых слитков на сумму более 500 млн рублей.

золото и драгметаллы