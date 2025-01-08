В Хабаровске осудят уроженку ЕАО, избившую зонтом пенсионера

Обвинение в разбое предъявили 38-летней уроженке Еврейской автономной области, которая летом избила и ограбила 87-летнего мужчину в Хабаровске. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Железнодорожного района Хабаровска, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно материалам дела, все события произошли в августе 2024 года. Гуляя по проспекту 60-летия Октября, женщина увидела пенсионера, держащего в руках барсетку. Пожилой человек пересчитывал деньги. Злоумышленница подошла к нему и потребовала отдать их ей, но мужчина отказался.
Тогда женщина выхватила у пенсионера зонт-трость и стала избивать его. Пострадавший получил не меньше десяти ударов по разным частям тела. После этого он не смог сопротивляться, нападавшая схватила его сумку и скрылась с ней. В барсетке находились 37 тысяч рублей.
Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Хабаровска. Разбойнице грозит до 10 лет лишения свободы.