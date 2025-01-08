В Хабаровске осудят уроженку ЕАО, избившую зонтом пенсионера

Тогда женщина выхватила у пенсионера зонт-трость и стала избивать его. Пострадавший получил не меньше десяти ударов по разным частям тела. После этого он не смог сопротивляться, нападавшая схватила его сумку и скрылась с ней. В барсетке находились 37 тысяч рублей.