Мигранты украли с приисков в Приангарье золото и серебро на 16 млн рублей

В новосибирском аэропорту Толмачево правоохранители задержали двух мигрантов, пытавшихся вывезти золото и серебро стоимостью более 16 млн рублей. Мужчины работали на одном из приисков в Иркутской области и украли часть добытых драгоценных металлов. После окончания вахты злоумышленники приехали в Новосибирск, откуда планировали улететь на родину, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем тг-канале (18+), в ходе личного досмотра правоохранители обнаружили порядка 2 кг драгметаллов, спрятанных в кофейной банке и в выдвижной ручке чемодана.
Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга». Фигурантов заключили под стражу.