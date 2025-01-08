Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мигранты украли с приисков в Приангарье золото и серебро на 16 млн рублей

Иностранцы пытались вывезти драгоценные металлы из страны.

В новосибирском аэропорту Толмачево правоохранители задержали двух мигрантов, пытавшихся вывезти золото и серебро стоимостью более 16 млн рублей. Мужчины работали на одном из приисков в Иркутской области и украли часть добытых драгоценных металлов. После окончания вахты злоумышленники приехали в Новосибирск, откуда планировали улететь на родину, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем тг-канале (18+), в ходе личного досмотра правоохранители обнаружили порядка 2 кг драгметаллов, спрятанных в кофейной банке и в выдвижной ручке чемодана.

Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга». Фигурантов заключили под стражу.