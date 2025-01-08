Мигранты украли с приисков в Приангарье золото и серебро на 16 млн рублей

В новосибирском аэропорту Толмачево правоохранители задержали двух мигрантов, пытавшихся вывезти золото и серебро стоимостью более 16 млн рублей. Мужчины работали на одном из приисков в Иркутской области и украли часть добытых драгоценных металлов. После окончания вахты злоумышленники приехали в Новосибирск, откуда планировали улететь на родину, пишет ИА IrkutskMedia.