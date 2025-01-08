Авиарейс из Екатеринбурга в Египет задержали более чем на девять часов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Отправление по маршруту самолета «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх (Египет) задержали более чем на девять часов. Причина устанавливается, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.