Авиарейс из Екатеринбурга в Египет задержали более чем на девять часов

«В аэропорту Кольцово задержан к вылету рейс U6−1875 в Шарм-эш-Шейх авиакомпании “Уральские авиалинии”. Планируемое время вылета 13:00 (11:00 мск — прим. ТАСС) 8 января (должен был отправиться по расписанию в 03:25 (01:25 мск) — прим. ТАСС). Причину выясняют», — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что оказание услуг пассажирам находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры. Пассажиры размещены в гостинице, им предоставлены горячее питание и напитки.
В настоящее время в аэропорт выехал дежурный работник Свердловской транспортной прокуратуры для организации работы мобильной приемной.
В пресс-службе авиакомпании сообщили ТАСС, что рейс задержан «по производственной причине». Пассажиры обеспечены всеми услугами в соответствии с правилами.