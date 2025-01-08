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Авиарейс из Екатеринбурга в Египет задержали более чем на девять часов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Отправление по маршруту самолета «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх (Египет) задержали более чем на девять часов. Причина устанавливается, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Источник: Freepik

«В аэропорту Кольцово задержан к вылету рейс U6−1875 в Шарм-эш-Шейх авиакомпании “Уральские авиалинии”. Планируемое время вылета 13:00 (11:00 мск — прим. ТАСС) 8 января (должен был отправиться по расписанию в 03:25 (01:25 мск) — прим. ТАСС). Причину выясняют», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что оказание услуг пассажирам находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры. Пассажиры размещены в гостинице, им предоставлены горячее питание и напитки.

В настоящее время в аэропорт выехал дежурный работник Свердловской транспортной прокуратуры для организации работы мобильной приемной.

В пресс-службе авиакомпании сообщили ТАСС, что рейс задержан «по производственной причине». Пассажиры обеспечены всеми услугами в соответствии с правилами.