Двоих мертвых девушек нашли в съемной квартире в Петербурге

Двоих мертвых девушек нашли днем 7 января в съемной квартире в доме 110/1 по проспекту Обуховской Обороны в Петербурге. Внешних признаков насильственной смерти на их телах обнаружено не было. От чего они погибли, предстоит выяснить следственным органам. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Дверь в квартиру вскрывали сотрудники МЧС. Внутри были найдены тела 27-летней съемщицы и 23-летней жительницы Шушар. Трупы направили в морг для установления причины смерти, — уточнил источник.
О погибших известно немного. По данным агентства, младшая в соцсетях позиционирует себя как «специалист по художественной гимнастике», «танцор» и «владелица студии по наращиванию ресниц». Из аккаунтов старшей можно понять лишь то, что она увлекалась творчеством писателя Эдгара По и американского художника начала прошлого века.