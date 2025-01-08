Двоих мертвых девушек нашли в съемной квартире в Петербурге

О погибших известно немного. По данным агентства, младшая в соцсетях позиционирует себя как «специалист по художественной гимнастике», «танцор» и «владелица студии по наращиванию ресниц». Из аккаунтов старшей можно понять лишь то, что она увлекалась творчеством писателя Эдгара По и американского художника начала прошлого века.