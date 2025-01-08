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Двоих мертвых девушек нашли в съемной квартире в Петербурге

Следственные органы выясняют причину гибели девушек 23 и 27 лет.

Источник: Комсомольская правда

Двоих мертвых девушек нашли днем 7 января в съемной квартире в доме 110/1 по проспекту Обуховской Обороны в Петербурге. Внешних признаков насильственной смерти на их телах обнаружено не было. От чего они погибли, предстоит выяснить следственным органам. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

— Дверь в квартиру вскрывали сотрудники МЧС. Внутри были найдены тела 27-летней съемщицы и 23-летней жительницы Шушар. Трупы направили в морг для установления причины смерти, — уточнил источник.

О погибших известно немного. По данным агентства, младшая в соцсетях позиционирует себя как «специалист по художественной гимнастике», «танцор» и «владелица студии по наращиванию ресниц». Из аккаунтов старшей можно понять лишь то, что она увлекалась творчеством писателя Эдгара По и американского художника начала прошлого века.

СК