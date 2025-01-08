Пермяки назвали салаты, которыми они отравились в пекарне «Хлебница»

Пермяки, подхватившие сальмонеллёз в новогодние праздники после употребления продукции сети пекарен «Хлебница», назвали салаты, которыми они отравились, сообщает 59.RU.
Массовое отравление произошло в конце декабря, однако о нём стало известно 7 января. Сейчас многие пермяки остаются в инфекционной больнице. По некоторым данным, число отравившихся превышает 40 человек. Все они покупали продукцию в сети пекарен «Хлебница» — салаты и пироги. Директор сети объяснила perm.aif.ru, что возбудитель заболевания — у отравившихся диагностировали сальмонеллёз — обнаружили в сырье, которое пекарни закупили для приготовления блюд, а не в самих заведениях.
Пермяки рассказали, какие именно салаты и пироги привели к отравлению. Все они были куплены в разных точках сети «Хлебница». По данным 59.RU, те, кому стало плохо после употребления пищи, ели салаты «Мимоза», «Винегрет», «Оливье». Некоторые попали в больницу после того, как съели купленную в пекарнях выпечку — пирожки с луком, сосиски в тесте, шаньги, хлеб.
Напомним, случаи массового отравления в новогодние праздники в пекарнях в Перми взяла на контроль прокуратура. Роспотребнадзор проводит расследование.