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Пермяки назвали салаты, которыми они отравились в пекарне «Хлебница»

Их госпитализировали в инфекционную больницу с сальмонеллёзом.

Источник: Аргументы и факты

Пермяки, подхватившие сальмонеллёз в новогодние праздники после употребления продукции сети пекарен «Хлебница», назвали салаты, которыми они отравились, сообщает 59.RU.

Массовое отравление произошло в конце декабря, однако о нём стало известно 7 января. Сейчас многие пермяки остаются в инфекционной больнице. По некоторым данным, число отравившихся превышает 40 человек. Все они покупали продукцию в сети пекарен «Хлебница» — салаты и пироги. Директор сети объяснила perm.aif.ru, что возбудитель заболевания — у отравившихся диагностировали сальмонеллёз — обнаружили в сырье, которое пекарни закупили для приготовления блюд, а не в самих заведениях.

Пермяки рассказали, какие именно салаты и пироги привели к отравлению. Все они были куплены в разных точках сети «Хлебница». По данным 59.RU, те, кому стало плохо после употребления пищи, ели салаты «Мимоза», «Винегрет», «Оливье». Некоторые попали в больницу после того, как съели купленную в пекарнях выпечку — пирожки с луком, сосиски в тесте, шаньги, хлеб.

Напомним, случаи массового отравления в новогодние праздники в пекарнях в Перми взяла на контроль прокуратура. Роспотребнадзор проводит расследование.