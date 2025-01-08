Пермяки назвали салаты, которыми они отравились в пекарне «Хлебница»

Массовое отравление произошло в конце декабря, однако о нём стало известно 7 января. Сейчас многие пермяки остаются в инфекционной больнице. По некоторым данным, число отравившихся превышает 40 человек. Все они покупали продукцию в сети пекарен «Хлебница» — салаты и пироги. Директор сети объяснила perm.aif.ru, что возбудитель заболевания — у отравившихся диагностировали сальмонеллёз — обнаружили в сырье, которое пекарни закупили для приготовления блюд, а не в самих заведениях.