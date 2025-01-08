Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани протестируют трехуровневую систему очистки моря от мазута

КРАСНОДАР, 8 января. /ТАСС/. Способы сбора мазута на разных глубинах Черного моря протестируют в Краснодарском крае после крушения танкеров, сообщили в оперштабе региона.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

«Обсудили внедрение алгоритма очистки, которую нужно проводить на нескольких уровнях — на береговой части, на мелководье и там, где могут передвигаться суда, начиная с маломерных. В ближайшее время протестируют способы сбора фрагментов мазута в толще воды на разных глубинах», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что Морспасслужба прорабатывает несколько новых способов обнаружения сгустков мазута, которые опустились на дно. Поставлены задачи по ускорению тестирования ряда технологий, предложенных для использования разработчиками и технологическими компаниями. Например, эффективность показал сбор мазута полипропиленовой мелкоячеистой сетью, которая забирает на себя вязкий мазут в воде и прибрежной полосе.

экология