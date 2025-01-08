На Кубани протестируют трехуровневую систему очистки моря от мазута

«Обсудили внедрение алгоритма очистки, которую нужно проводить на нескольких уровнях — на береговой части, на мелководье и там, где могут передвигаться суда, начиная с маломерных. В ближайшее время протестируют способы сбора фрагментов мазута в толще воды на разных глубинах», — говорится в сообщении.