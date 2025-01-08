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Самолет из Москвы не смог приземлиться в Термезе

Пассажирский самолет узбекской авиакомпании Uzbekistan Airways, совершавший рейс из Москвы в Термез не смог приземлиться из-за плотного тумана. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Источник: Аргументы и факты

Самолет, вылетевший из Москвы в Узбекистан, не смог приземлиться из-за тумана по месту назначения.

Пассажирский самолет узбекской авиакомпании Uzbekistan Airways, совершавший рейс из Москвы в Термез не смог приземлиться из-за плотного тумана. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Экипаж рейса Uzbekistan Airways HY-9610 Москва — Термез принял решение об уходе в Самарканд. Причина — сильный туман в аэропорту назначения», — отмечает пресс-служба.

Уже в Самарканде самолет приземлился благополучно. После того, как погода улучшится, самолет вылетит по изначальному рейсу.