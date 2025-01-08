В Германии задержали открывшего стрельбу на машиностроительном заводе

Мужчина открыл огонь по сотрудникам предприятия вечером 7 января. В результате погибли двое, еще один человек получил тяжелое ранение. Злоумышленник скрылся с места преступления. По словам мэра города Тимо Фрея, на фабрике работает около 400 человек.