В Перми по факту массового отравления возбудили уголовное дело

Отравление получили пермяки, покупавшие салаты в сетевых пекарнях города в конце прошлого года. После обращения в медицинские учреждения выяснилось, что у всех заболевших диагностирован сальмонеллез.
В краевом управлении СК пояснили, что в скором времени будут проведены осмотры мест происшествий, проведены допросы пострадавших, а также руководства пекарен. Сейчас уточняется точное количество пермяков, отравившихся приобретенными блюдами.
Ситуация с массовым отравлением жителей Перми взята на контроль прокуратурой Пермского края.