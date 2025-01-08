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В Перми по факту массового отравления возбудили уголовное дело

Следователи СУ СК РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту массового отравления пермяков некачественной едой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.

Источник: Российская газета

Отравление получили пермяки, покупавшие салаты в сетевых пекарнях города в конце прошлого года. После обращения в медицинские учреждения выяснилось, что у всех заболевших диагностирован сальмонеллез.

В краевом управлении СК пояснили, что в скором времени будут проведены осмотры мест происшествий, проведены допросы пострадавших, а также руководства пекарен. Сейчас уточняется точное количество пермяков, отравившихся приобретенными блюдами.

Ситуация с массовым отравлением жителей Перми взята на контроль прокуратурой Пермского края.