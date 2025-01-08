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Пограничники Литвы перехватили девять метеозондов с табачной контрабандой

ВИЛЬНЮС, 8 января. /ТАСС/. Сотрудники пограничного ведомства Литвы за ночь перехватили 9 метеорологических зондов, с помощью которых организаторы контрабанды пытались перебросить в балтийскую республику с территории Белоруссии партию сигарет. Об этом сообщил журналистам представитель Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис.

Источник: Reuters

«Такое количество — сразу девять — зондов-нарушителей в течение одной ночи является нечастым явлением», — сказал он.

Контрабандисты посылают воздушные шары с закрепленными на них передатчиками навигационного сигнала, чтобы оперативно найти зонды на другой стороне границы. В результате операции погранведомства на месте приема контрабанды были задержаны пять граждан Литвы. Зондами, один из которых приземлился на крыше пятиэтажного дома в городе Друскининкай, пытались перебросить 10,9 тыс. пачек сигарет.

таможня