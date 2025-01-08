Пограничники Литвы перехватили девять метеозондов с табачной контрабандой

Контрабандисты посылают воздушные шары с закрепленными на них передатчиками навигационного сигнала, чтобы оперативно найти зонды на другой стороне границы. В результате операции погранведомства на месте приема контрабанды были задержаны пять граждан Литвы. Зондами, один из которых приземлился на крыше пятиэтажного дома в городе Друскининкай, пытались перебросить 10,9 тыс. пачек сигарет.