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Жителя Челябинской области задержали за похищение фигуры Снегурочки

ЧЕЛЯБИНСК, 8 января. /ТАСС/. Полиция в Озерске Челябинской области задержала местного жителя по делу о краже новогодней уличной фигуры Снегурочки, которая украшала поселок Татыш. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

Источник: РИА "Новости"

«В поселке Татыш полицейские Озерска задержали подозреваемого в краже новогодней фигуры. На след злоумышленника вывела служебная собака по кличке Дэймон. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества)», — сказано в сообщении.

По данным полиции, фигура до хищения находилась у Дома культуры им. Пушкина в поселке Татыш. Пропажу заметил при утреннем обходе вахтер, который сообщил об этом в полицию. На место прибыла следственно-оперативная группа, а собака кинолога привела полицейских прямо к квартире подозреваемого.