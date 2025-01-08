Жителя Челябинской области задержали за похищение фигуры Снегурочки

«В поселке Татыш полицейские Озерска задержали подозреваемого в краже новогодней фигуры. На след злоумышленника вывела служебная собака по кличке Дэймон. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества)», — сказано в сообщении.
По данным полиции, фигура до хищения находилась у Дома культуры им. Пушкина в поселке Татыш. Пропажу заметил при утреннем обходе вахтер, который сообщил об этом в полицию. На место прибыла следственно-оперативная группа, а собака кинолога привела полицейских прямо к квартире подозреваемого.