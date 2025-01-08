В аэропортах Казани и Нижнекамска утром вводились ограничения

В казанском аэропорту и Бегишево меры действовали до 08:00 по московскому времени. В Саратове ограничения сняли в 05:30, а в Ульяновске — в 07:00. Во время ограничений самолеты, направлявшиеся в эти аэропорты, не перенаправлялись на запасные аэродромы.