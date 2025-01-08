СК возбудил дело после сообщений о массовом отравлении людей в Перми

Ранее краевой Роспотребнадзор сообщал, что среди населения Перми с 30 декабря зарегистрированы неединичные случаи заболевания острыми кишечными инфекциями. Уточнялось, что пострадавшие связывали своё состояние с употреблением готовых блюд из сети пекарен «Хлебница» (ИП Ю. В. Гагарина). По предварительным данным Роспотребнадзора, у заболевших выделен возбудитель сальмонеллеза.
«По информации в СМИ о массовом отравлении граждан в городе Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в ближайшее время следователи осмотрят торговые точки, допросят руководство пекарни и потерпевших, точное число которых ещё устанавливается.