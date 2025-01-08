Получение взяток: задержаны руководители РГП «Еңбек»

Так, Антикоррупционной службой по г. Астане совместно с ДСБ МВД при координации прокуратуры г. Астаны в неоднократном получении взяток изобличены руководители РГП на ПХВ «Еңбек» КУИС МВД РК.
Заместитель генерального директора и его подчиненный — начальник управления строительства подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за заключение договоров госзакупок, подписание актов выполненных работ и оплату по ним.
С санкции суда подозреваемые взяты под стражу.
Досудебное расследование продолжается.
Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.