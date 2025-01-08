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В Севастополе после ЧП с танкерами впервые обнаружили мертвых дельфинов

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Несколько дельфинов, погибших, вероятнее всего, из-за разлива мазута, обнаружили в акватории Черного моря в Севастополе после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом ТАСС сообщил координатор волонтеров по уборке мазута в городе Павел Харламов.

Источник: Александр Черных, Коммерсантъ

3 января нефтепродукты впервые обнаружили на территории Севастополя, позже в регионе был объявлен режим ЧС регионального значения. В Республике Крым выбросы мазута фиксируют с 21 декабря 2024 года.

«Обнаружено несколько мертвых дельфинов, работа по эвакуации их ведется», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что волонтеры в Севастополе также регулярно находят птиц, попавших в масляные пятна в море и на побережье. Их отлавливают и отвозят к ветеринарам.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что всего обнаружили 46 пострадавших птиц.

экология