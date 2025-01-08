В Севастополе после ЧП с танкерами впервые обнаружили мертвых дельфинов

«Обнаружено несколько мертвых дельфинов, работа по эвакуации их ведется», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что волонтеры в Севастополе также регулярно находят птиц, попавших в масляные пятна в море и на побережье. Их отлавливают и отвозят к ветеринарам.