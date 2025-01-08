В Витебске ОМОН задержал иностранца, которому грозит до 15 лет. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Говорится, что в Витебске сотрудниками наркоконтроля при силовой поддержке ОМОНа был задержан 27-летний иностранный гражданин. Удалось установить, что фигурант работал оптовым курьером интернет-магазина, связанного с продажей наркотиков. Также сказано, что задержанный накануне привез из соседней страны крупную партию «товара» для того, чтобы распространять его по всей территории Беларуси через закладки.
В МВД обратили внимание на то, что в момент осмотра автомобиля из тайника, находившегося в багажном отделении, было изъято пять килограммов особо опасного вещества. Следователи в отношении иностранца завели уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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