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В Витебске ОМОН задержал иностранца, которому грозит до 15 лет

МВД Беларуси сообщило про задержание иностранца, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

В Витебске ОМОН задержал иностранца, которому грозит до 15 лет. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Говорится, что в Витебске сотрудниками наркоконтроля при силовой поддержке ОМОНа был задержан 27-летний иностранный гражданин. Удалось установить, что фигурант работал оптовым курьером интернет-магазина, связанного с продажей наркотиков. Также сказано, что задержанный накануне привез из соседней страны крупную партию «товара» для того, чтобы распространять его по всей территории Беларуси через закладки.

В МВД обратили внимание на то, что в момент осмотра автомобиля из тайника, находившегося в багажном отделении, было изъято пять килограммов особо опасного вещества. Следователи в отношении иностранца завели уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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