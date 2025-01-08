В Витебске ОМОН задержал иностранца, которому грозит до 15 лет

Говорится, что в Витебске сотрудниками наркоконтроля при силовой поддержке ОМОНа был задержан 27-летний иностранный гражданин. Удалось установить, что фигурант работал оптовым курьером интернет-магазина, связанного с продажей наркотиков. Также сказано, что задержанный накануне привез из соседней страны крупную партию «товара» для того, чтобы распространять его по всей территории Беларуси через закладки.